Экология 14 ноября 2022, 17:28 Один из крупнейших регоператоров России c охватом 6,8 млн человек присоединился к Бирже ВМР

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Компания «Хартия» стала участником Биржи ВМР Российского экологического оператора. Это один из самых крупных региональных операторов в стране. Число участников Электронной торговой площадки уже превысило 330 пользователей.

«Еще один крупный игрок отрасли обращения с отходами присоединился к Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ВМР) и вторсырья, которую РЭО представил в сентябре этого года. Деятельность „Хартии“ покрывает сразу 5 регионов и охватывает более 6,8 млн человек. Теперь реализацией вторсырья компания сможет заниматься на Бирже ВМР. Число ее участников достигло 331. Большинство из них представляют собой утилизаторы (40%), заготовители (21%), товаропроизводители и импортеры (25%). В то время как объекты обработки и регоператоры меньшую часть — около 11%. До конца года число участников, как мы ожидаем, должно достигнуть 400», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Электронная торговая площадка предоставляет возможность участникам осуществлять поиск продавцов и покупателей товаров и услуг, заключать сделки в электронном виде и отправлять сведения о заключенных сделках в государственную информационную систему, при этом обеспечивая юридическую значимость подписываемых документов, посредством интеграции с оператором Электронного документооборота.

«Морфология отходов в ЦФО, в котором работает „Хартия“, позволяет отбирать полезных фракций от 6 до 10%, а при глубоких технологиях сортировки до 20−25%. Эта тенденция прослеживается во всех регионах, где присутствует „Хартия“ — в Ярославской, Тульской, Владимирской, Московской областях и Москве. Но важнее даже не сама морфология, а технологические процессы, которые используются для выбора этих полезных фракций. Чем они более инновационные, чем больше глубина отбора ВМР, тем больше можно получить полезных фракций, соответственно тем больше прибыли получит компания от продажи этих вторичных материальных ресурсов. Для реализации вторсырья необходима площадка, чтобы любой участник отрасли мог оперативно получить возможность покупки или продажи ВМР. Уверены, для „Хартии“ такой удобной площадкой станет Биржа ВМР Российского экологического оператора, и мы рады стать ее участником», — отметил исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили.

Электронную торговую площадку РЭО разработал в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Ознакомиться с площадкой и пройти простую регистрацию можно, перейдя по ссылке https://etp.reo.ru/