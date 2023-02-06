Экология 06 февраля 2023, 12:34 Один из крупнейших мировых производителей калия займется экономикой замкнутого цикла в России

Читать 360tv в

РЭО и «Уралкалий» начали совместную работу по переходу к экономике замкнутого цикла

Компания «Уралкалий» присоединилась к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, созданному Российским экологическим оператором. Сотрудничество предполагает совместную работу в научно-образовательном секторе.

Реклама

Реклама

«Подписали соглашение с ПАО „Уралкалий“ о присоединении к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Уверены в продуктивном сотрудничестве с одним из крупнейших мировых производителей калия. Ключевой задачей Консорциума является подготовка кадров для экономики замкнутого цикла в России, поэтому помимо представителей бизнеса в него входят вузы и научные организации нашей страны, представители реального сектора экономики. Напомню, что главный принцип циклической экономики — это вовлечение максимального количества отходов в переработку и повторный оборот, для этого необходимо участие каждого», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В составе консорциума «Уралкалий» совместно с национальными институтами науки и образования, а также предприятиями промышленного сектора будет принимать участие в работе над развитием научно-образовательного потенциала России для обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла.

«„Уралкалий“ постоянно адаптирует и совершенствует свои бизнес-процессы в соответствии с ведущими мировыми ESG-практиками и действующим законодательством. Вступление в Консорциум позволит Компании оказывать поддержку педагогическому и научному сообществу, а также внедрять новые технологии в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — отметила директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий» Елена Эскина.

Компания в своей операционной деятельности уделяет значительное внимание вопросам ресурсосбережения и эффективного обращения с отходами. «Уралкалий» проводит модернизацию существующих и строительство новых производственных мощностей с приоритетами по максимальному извлечению ценного компонента из руды, закладку выработанных пространств шахт, утилизацию и размещение отходов на объектах, соответствующих требованиям санитарного и природоохранного законодательства, реализацию программы производственного экологического контроля, в рамках которой осуществляется мониторинг окружающей среды на территории объектов размещения отходов (шламохранилищ и солеотвалов) и пределах их воздействия.

В результате деятельности компании образуются в подавляющем большинстве (более 99,99%) неопасные отходы, а обращение с оставшейся долей образующихся отходов проводится в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в 2021 году. Он состоит из представителей образования, науки и промышленности. В консорциуме участвуют ведущие российские вузы (МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ и другие), крупнейшие предприятия в сфере обращения с отходами, а также компании, приверженные принципам устойчивого развития (СИБУР, РУСАЛ, НЛМК и другие).

Совместными усилиями участники будут готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.