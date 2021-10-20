Очистку проведут в Авачинской бухте на Камчатке

Авачинскую бухту на Камчатке очистят от затонувших кораблей. Власти планируют сделать это в течение трех лет. Об этом сообщил ОТР.

На данный момент на дне бухты залегает 85 кораблей. Однако убирают только те суда, которые мешают судоходству или негативно сказываются на видах, которые популярны у туристов. Власти планируют искать инвестиции для проекта у представителей бизнеса. Предприниматели смогут продавать извлеченные корабли, так как цены на металл в последнее время растут.

Ранее из-за сильного землетрясения в Японии со дна моря около острова Иводзима всплыли «корабли-призраки». На поверхность поднялись остовы 24 судов.