Охотское море начали очищать от затонувших и брошенных судов

Охотское море начали чистить от затонувших и брошенных судов. Работы проводят в Магадане. Об этом сообщил ОТР.

Специалистам уже удалось достать со дна краболов-браконьер под названием «Мали». Судно ходило под флагом Южной Кореи. Уже удалось разобрать двигатель, вес которого составляет около 50 тонн. В ближайшее время планируют распилить корпус.

«Судно для нас большое, негабарит. Очень сложно было все-таки подвести его под берег, отвести от причала. Неманевренное судно. Как минимум, для таких операций нужно два буксира. Справились одним, своими силами», — рассказал капитан буксира Василий Борисов.