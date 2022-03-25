Очищение Севера. Завершился очередной этап проекта «Русская Арктика»

Еще на шаг ближе к чистому русскому Северу. Завершился очередной этап совместного научно-исследовательского проекта «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика», направленного на ликвидацию экологического ущерба и восстановление экосистемы Крайнего Севера.

Ведущий научный эксперт национального парка «Русская Арктика» Дмитрий Крюков рассказал, что все началось с моха, который они заметили на загрязненных участках.

«И мы подумали, что нефтепродукты некоторыми растениями используются как удобрение», — сообщил он.

Геологи вооружились инструментом для бурения и отбора проб многолетнемерзлых грунтов. Технически это очень простая процедура, но физически это не так просто, отметил Крюков.

«Многолетние мерзлые породы достаточно твердые, надо прикладывать физическую силу для того, чтобы извлечь этот образец мерзлого грунта», — объяснил исследователь.

Добытые образцы уже исследуют специалисты Испытательного лабораторного центра МГУ. Сравнение проб разных лет наглядно покажет динамику загрязнения, скорость и степень самоочищения арктических экосистем.