Очередной ливень и жара +30 градусов накроют Москву во вторник

Жаркая погода не оставит Москву во вторник. Воздух прогреется до +30 градусов. Кроме того, днем в российской столице пройдет ливень, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления, то есть пути активных циклонов и антициклонов обойдут столицу стороной», — объяснил он.

Установится переменная облачность, местами туман. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный ливень с грозой. Максимальная температура воздуха в Москве днем составит от +28 до +30 градусов, в Московской области — от +26 до +31 градуса.

Жара в Москве начнет спадать с четверга. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 28 июля температура воздуха составит от +25 до +26 градусов, а на выходных упадет до +22 градусов.

Сильные ливни прошли в Москве 25 июля. Подтопленными оказались целые улицы, под воду ушли десятки автомобилей. В соцсетях показали последствия непогоды.