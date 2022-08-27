Очередной день пекла спрогнозировали в Москве и области

Жаркая погода до +32 градусов и облачность без осадков ожидаются в Москве в субботу, 27 августа. Об этом РИА «Новости» рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что погода будет обуславливаться северо-западной периферией обширного антициклона. Также возможны запах гари и смог.

«В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков, местами, к сожалению, вновь возможны ухудшения видимости и качества воздуха из-за дыма лесных пожаров, так как ветер юго-восточный, скорость его до восьми метров в секунду», — рассказал Леус.

Он отметил, что максимальная температура может достигать +30…+32 градусов в самой Москве и до +28…+33 градусов в Московской области. Это выше климатической нормы примерно на семь градусов, уточнил синоптик.

Давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что также выше нормы, но меняться в течение дня оно практически не будет, заключил Леус.