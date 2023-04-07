Экология 07 апреля 2023, 06:35 Очередное мощное землетрясение произошло на Камчатке Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Камчатке в 153 км от Северо-Курильска Kamchatka

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Мощное землетрясение произошло на Камчатке 7 апреля. Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали недалеко от города Северо-Курильска, сообщил в Telegram-канале Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Приборы зафиксировали активность в 11:22 (02:22 по московскому времени). Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 153 километрах от Северо-Курильска на глубине 49 километров. Местные жители подтвердили в комментариях, что почувствовали колебания.

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Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что землетрясение произошло в акватории Тихого океана. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощутили точки мощностью до двух баллов, но жители не звонили спасателям.

Подземные толчки магнитудой 6,9 зафиксировали на Камчатке 3 апреля. Эпицентр находился в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского на глубине 100 километров. Его ощутили жители Елизаровского района, Петропавловска-Камчатского и Вилючинского округов — некоторые районы столицы Камчатского края временно остались без света, в домах двигалась мебель и дрожали стекла.