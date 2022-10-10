Обучающий интенсив проекта «Экософия» стартовал в рамках Российского экологического форума | 360°

Экология 10 октября 2022, 14:00 Поделиться Telegram

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Viber Обучающий интенсив проекта «Экософия» стартовал в рамках Российского экологического форума

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В рамках Российского экологического форума проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводит обучающий интенсив «Реализация и управление экологическими инициативами» по направлениям: социальное предпринимательство, создание сообществ и государственная стратегия формирования экологической культуры населения.

Пять насыщенных дней участники обучающего интенсива из разных уголков страны от Калининграда до Якутска будут знакомиться, рассказывать о своих экоинициативах, делиться опытом и планами, участвовать к экологических квизах и мастер-классах, а главное прокачивать свои экологические знания, чтобы приносить еще больше пользы своему району, краю, стране, миру и самому себе.

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Счастливчиками стали люди, зарегистрированные в проекте «Экософия» и успешно прошедшие отборочное задание. Всего было отобрано 95 участников-экоистов — так на проекте называют тех, кто живет с максимальным комфортом для себя, но при этом думает о последствиях своего поведения и выбора. Среди участников интенсива есть социальные предприниматели, лидеры экосообществ, представители муниципальных команд, выпускники экологических вузов, а также эковолонтеры. Все они ведут экологичный образ жизни и знают, как повести за собой других.

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В насыщенной программе обучения лекции, затрагивающие серьезные отраслевые темы, сменяются увлекательными экологическими квизами, мастер-классами и практическими занятиями. Предусмотрено выполнение домашних заданий с обратной связью от преподавателей. По итогам интенсива участники получат сертификат об окончании курсов повышения квалификации МГИМО МИД России по теме «Развитие векторов устойчивого развития в процессе управления и реализации экологическими инициативами» по трем направлениям: социальный бизнес, создание сообществ, государственная стратегия формирования экологической культуры населения.

Делиться своими знаниями с участниками интенсива будут преподаватели Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО, партнеры мероприятия, эксперты «Экософии» и приглашенные гости — представители законодательной и исполнительной власти федерального уровня, а также Общественной палаты Российской Федерации, ряда ассоциаций и объединений.

В числе экспертных гостей интенсива председатель Общественного совета Минприроды РФ и Комитета по природопользованию и экологии Торгово-Промышленной палаты РФ Александр Закондырин, депутат Государственной Думы ФС РФ Комитет Государственной Думы по молодежной политике Юлия Саранова, руководитель департамента экологии Ассоциации молодежных правительств России Андрей Мищенков, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Примечательно, что интенсив проводится в рамках Российской экологической недели, наполненной важными отраслевыми событиями и экоактивностями на всей территории страны. Чтобы участники смогли наглядно увидеть, какие карьерные перспективы и возможности для личностной реализации открывает перед ними отрасль, программой интенсива предусмотрено посещение сессий главного события отрасли — Российского экологического форума. Там соберутся люди, которые делают реальные дела ради экологии и участники интенсива наравне с экспертами, представителями бизнеса, госструктур и волонтерских организаций, примут участие в дискуссиях, лекциях и практикумах, чтобы максимально погрузиться в экологическую повестку.

Поддерживают проект ППК «Российский экологический оператор» и Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.

«Одним из направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является экопросвещение. Перед нами стоит задача вовлечь как можно больше людей в раздельный сбор отходов, чтобы они отдавали предпочтение товарам из вторсырья. Это новая культура потребления, популяризовать которую помогают такие проекты, как „Экософия“. Результатом такой работы станет снижение объемов захоронения отходов на полигонах, увеличение уровня переработки ТКО. РЭО является партнером „Экософии“ и готов поддержать и другие подобные проекты», — отметил Денис Буцаев.

В молодежный день форума, который совпал с первым днем занятий интенсива, слушатели приняли участие в сессии «Эковолонтерство: есть ли в России своя Грета Тунберг?», где с презентацией проекта «Экософия» перед аудиторией выступила его руководитель Вита Саар. Она рассказала участникам, что с момента старта проекта в июне этого года к нему уже присоединилось свыше 14 000 человек, а сам проект всего за три месяца существования стал участником 40 мероприятий с охватом 12 000 человек. «Это люди, для которых экологичный образ жизни — это норма и возможность проявить свою творческую составляющую. В отличие от шведской экоактивистки, они не акцентируют внимание на проблемах и сложностях и не пытаются повлиять на последствия, возникшие в результате неэкологичного поведения людей. Наших экоистов отличает позитивный подход к вопросам экологии, когда вместо проблем они видят возможности, и собственным примером демонстрируют, насколько плодотворной может быть экологическая деятельность. А наша задача сегодня поддержать эти прекрасные идеи и помочь экоистам превратить их в дело жизни или собственный бизнес, заняв одну из самых конкурентных на сегодняшний день ниш», — поделилась своими идеями руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Впереди еще два дня насыщенной событиями жизни: общение с новыми друзьями и наставниками, получение новых знаний и работа над заданиями, участие во флешмобах и, конечно же, сюрпризы от организаторов, которые вдохновят на новые идеи и сделают это время незабываемым. В последний день интенсива для участников запланировано знакомство с предприятиями и фермерскими хозяйствами Московской области, ведущими свою деятельность экологично.

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