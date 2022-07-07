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    07 июля 2022, 17:16

    Общественный совет федерального проекта «Чистая страна» скоординирует реализацию экологических инициатив

    Редакция сайта 360

    В четверг, 7 июля, в Государственной Думе прошло заседание Общественного совета федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Под председательством вице-спикера ГД Алексея Гордеева члены Совета обсудили промежуточные результаты работы и планы на второе полугодие 2022 года. В Общественный совет проекта «Чистая страна» вошел генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

    Общественный совет федерального проекта «Чистая страна» скоординирует реализацию экологических инициатив

    Алексей Гордеев подчеркнул, что одна из главных задач общественного совета — координация экологических инициатив в регионах, в том числе в рамках нацпроекта «Экология».

    «Необходимо скоординировать все общественные проекты и организации на районном, региональном и федеральном уровнях. При этом определить, как партия „Единая Россия“ могла бы содействовать реализации их экологических инициатив», — прокомментировал Алексей Гордеев. Для этого секретарям региональных отделений партии будут направлены письменные обращения с предложением активизировать работу в субъектах. В конце года предложено подвести итоги, сравнить опыт работы субъектов РФ и в дальнейшем тиражировать успешные практики.

    Также вице-спикер напомнил, что депутаты будут осуществлять парламентский контроль выполнения федеральных проектов нацпроекта «Экология».

    В Общественный совет проекта «Чистая страна» вошли первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, гендиректор РЖД Денис Белозеров, президент Торгово-промышленной Палаты РФ Сергей Катырин, вице-президент РАН Андрей Адрианов, представители региональных и муниципальных органов власти, а также представители научного сообщества, ведущие эксперты в сфере экологии и представители связанных отраслей.

    Проект призван объединить усилия партии «Единая Россия», федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, активистов и волонтеров для эффективного решения экологических проблем.