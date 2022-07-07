Общественный совет федерального проекта «Чистая страна» скоординирует реализацию экологических инициатив

В четверг, 7 июля, в Государственной Думе прошло заседание Общественного совета федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Под председательством вице-спикера ГД Алексея Гордеева члены Совета обсудили промежуточные результаты работы и планы на второе полугодие 2022 года. В Общественный совет проекта «Чистая страна» вошел генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Алексей Гордеев подчеркнул, что одна из главных задач общественного совета — координация экологических инициатив в регионах, в том числе в рамках нацпроекта «Экология».

«Необходимо скоординировать все общественные проекты и организации на районном, региональном и федеральном уровнях. При этом определить, как партия „Единая Россия“ могла бы содействовать реализации их экологических инициатив», — прокомментировал Алексей Гордеев. Для этого секретарям региональных отделений партии будут направлены письменные обращения с предложением активизировать работу в субъектах. В конце года предложено подвести итоги, сравнить опыт работы субъектов РФ и в дальнейшем тиражировать успешные практики.

Также вице-спикер напомнил, что депутаты будут осуществлять парламентский контроль выполнения федеральных проектов нацпроекта «Экология».

В Общественный совет проекта «Чистая страна» вошли первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, гендиректор РЖД Денис Белозеров, президент Торгово-промышленной Палаты РФ Сергей Катырин, вице-президент РАН Андрей Адрианов, представители региональных и муниципальных органов власти, а также представители научного сообщества, ведущие эксперты в сфере экологии и представители связанных отраслей.

Проект призван объединить усилия партии «Единая Россия», федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, активистов и волонтеров для эффективного решения экологических проблем.