Общественники попросили закрыть мусоропроводы во всех домах в России

Общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах. По задумке, это поможет людям начать разделять отходы.

С предложением законсервировать мусоропровод обратились члены Общественной палаты, эту инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое. Они направили письмо в Министерство строительства, с его копией ознакомилась газета «Известия».

По мнению общественников, использование мусоропровода исключает возможность переработки отходов. Кроме того, как отметил первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов, действующие мусоропроводы становятся источником неприятного запаха, шума и появления грызунов.

Отказаться от мусоропровода в новых домах уже предлагали в России. Этот пункт есть в дорожной карте, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко. Но вопрос о существующих мусоропроводах остался открытым.

«Инициативы Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты России, Института развития правового общества, безусловно, приветствуются, будут рассмотрены и проработаны, в том числе, в рамках мероприятий по реализации „дорожной карты“ для внедрения раздельного сбора мусора», — сказали в пресс-службе вице-премьера.

Эксперты напомнили, что отказ от мусоропровода отразится и в платежках, ведь жильцы платят каждый месяц за его обслуживание. Например, в Москве тариф составляет около 2,6 рубля за один квадратный метр. При этом консервация, по грубым подсчетам, обойдется в 500 рублей для девятиэтажного дома.

В Минстрое инициативу пока не прокомментировали.