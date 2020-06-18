    18 июня 2020, 07:45

    Общественники попросили закрыть мусоропроводы во всех домах в России

    Юлия Булыгина

    Общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах. По задумке, это поможет людям начать разделять отходы.

    С предложением законсервировать мусоропровод обратились члены Общественной палаты, эту инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое. Они направили письмо в Министерство строительства, с его копией ознакомилась газета «Известия».

    По мнению общественников, использование мусоропровода исключает возможность переработки отходов. Кроме того, как отметил первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов, действующие мусоропроводы становятся источником неприятного запаха, шума и появления грызунов.

    Отказаться от мусоропровода в новых домах уже предлагали в России. Этот пункт есть в дорожной карте, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко. Но вопрос о существующих мусоропроводах остался открытым.

    «Инициативы Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты России, Института развития правового общества, безусловно, приветствуются, будут рассмотрены и проработаны, в том числе, в рамках мероприятий по реализации „дорожной карты“ для внедрения раздельного сбора мусора», — сказали в пресс-службе вице-премьера.

    Эксперты напомнили, что отказ от мусоропровода отразится и в платежках, ведь жильцы платят каждый месяц за его обслуживание. Например, в Москве тариф составляет около 2,6 рубля за один квадратный метр. При этом консервация, по грубым подсчетам, обойдется в 500 рублей для девятиэтажного дома.

    В Минстрое инициативу пока не прокомментировали.