Общественники: мусоропровод мешает формированию ответственности за утилизацию отходов

Он считает, что мусоропроводы препятствуют формированию ответственного отношения в отходам, потому что «даже если во дворе поставить контейнеры для РСО, то человеку просто лень будет отдельно выносить стекло и пластик, если он имеет возможность сделать проще».

«Во многих подъездах с мусоропроводом жителей встречает нестерпимый запах и грязь: не все умещается в приемник и некоторые оставляют отходы рядом, а часто что-то вываливается из пакета и человек не утруждается убрать за собой», — уточнила Ивченко.