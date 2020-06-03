Общественники: мусоропровод мешает формированию ответственности за утилизацию отходов
Руководитель общественной организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко поддержала инициативу Минстроя отказаться от мусоропроводов в новых домах. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он считает, что мусоропроводы препятствуют формированию ответственного отношения в отходам, потому что «даже если во дворе поставить контейнеры для РСО, то человеку просто лень будет отдельно выносить стекло и пластик, если он имеет возможность сделать проще».
«Во многих подъездах с мусоропроводом жителей встречает нестерпимый запах и грязь: не все умещается в приемник и некоторые оставляют отходы рядом, а часто что-то вываливается из пакета и человек не утруждается убрать за собой», — уточнила Ивченко.