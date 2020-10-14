Общедоступная карта лесов появится в России

В России хотят занести данные о лесах на специальную общедоступную карту. Создать ее планируют к сентябрю 2021 года, внеся в сервис данные о границах и категориях лесных территорий, видах их разрешенного использования и квартально-выдельной сети.

Запуск карты предусмотрен планом мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса. Документ утвердила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, сообщил сайт РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Карта станет единым электронным публичным ресурсом, который к 1 сентября 2021 года должны запустить Рослесхоз, Минцифры, Росреестр и Роскосмос. Она будет содержать информацию о лесном хозяйстве с указанием границ и категорий лесов, видах разрешенного использования, санитарных рубках, пожарах и другие данные.

В плане указано, что Минэкономразвития до 15 декабря должно подготовить нормативный правовой акт о запрете с 1 января 2022 года вывоз из РФ необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Чтобы стимулировать спрос на древесину внутри страны, разработают программы льготного кредитования бизнеса, направленные на модернизацию фондов и создание возможностей для глубокой переработки лесоматериалов.

В документе также идет речь о создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, предполагающей введение электронного государственного лесного реестра с едиными правилами для всех регионов. Она появится до 25 декабря 2022 года.

К концу 2020-го действующая система ЛесЕГАИС позволит отслеживать цепочки поставок древесины, изделий и сделок с ней.