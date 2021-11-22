Губернатор Приморья экстренно обратился к населению из-за циклона

Глава Приморья Олег Кожемяко обратился к главам муниципалитетов и руководителям предприятий с просьбой отпустить домой сотрудников, не занятых на круглосуточных или дежурных работах. Приморье 22 ноября окажется под влиянием активного циклона.

Как сообщили «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, днем ожидаются все виды осадков, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедные явления. Синоптики предсказали дневное понижение температуры на 5-10 градусов и местами ветер с метелью скоростью на побережье 22-27 метров в секунду.

Минувшей ночью во Владивостоке выпало 12 мм осадков. Дождь со снегом и гололед сохранятся всю первую половину дня. К вечеру температура понизится до -5…-7 градусов.

Источник: РИА «Новости».

Региональное управление МЧС рекомендовало жителям скорректировать свои планы и воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. В связи с сильным ветром людям предложили держаться подальше от слабозакрепленных конструкций и не выходить на тонкий неокрепший лед.

Экстренное предупреждение о возникновении ЧС в Магадане прозвучало 9 ноября. Власти сообщили о сильном снеге и ветре, которые могли повредить линии электропередачи и связи.