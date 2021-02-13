Обойдемся без скорой весны. Синоптик предложил ждать не атмосферное тепло, а душевное

За минувшую ночь снега выпало на удивление много. Это поразило даже научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. На смену обильным осадкам придет мороз. А еще синоптик предупредил читателей «360»: про раннюю весну можно забыть.

За последние 12 часов, то есть за минувшую ночь, в среднем выпало 14 миллиметров осадков.

Во Внукове за пятницу, 12 февраля, выпало 10 миллиметров, а за ночь — 16. В Домодедове — 10 и девять соответственно, в Кашире — 10 и 12, на ВДНХ в столице — восемь и 14. А еще к этим показателям надо прибавить два-три миллиметра, которые опустились вечером в четверг.

Высота снежного покрова на станции на ВДНХ — 56 сантиметров. Таким образом, за сутки он увеличился на 16 сантиметров. На станции в Балчуге — 53 сантиметра, в МГУ — 71.

Это действительно удивительно. Много снега Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра.

Такого интенсивного снега, который выпал сегодня, в ночь на 14 февраля уже не прогнозируется. Но осадки еще будут, выпадет до трех-пяти сантиметров в течение дня.

Для крупных городов это огромная проблема, потому что придется убирать большой объем снега, отметил Вильфанд.

Столько много снега выпало не за счет снежных зарядов, а по причине монотонного выпадения осадков начиная с вечера 11 февраля. Когда-то снег шел более интенсивно, когда-то менее, но каждый час на землю опускалось много снежинок.

На следующей неделе прогнозируется морозная погода. С воскресенья, 14 февраля, начинается понижение температуры. В ночь на последний выходной ожидается −15…−20 градусов. В ночь на 15 февраля столбик термометра в Москве опустится до −20…−22 градусов, а по области ожидается до −25.

«Да даже днем максимум дневных значений, которые будут в понедельник, — это уже −13…−15 градусов», — заметил синоптик.

Воздух становится морозным за счет повышения давления и хорошо выраженного северного ветра.

«Но переменная облачность и солнышко будут заглядывать уже часто — через облака. Ветер будет стихать, уже не будет мощных порывов», — рассказал метеоролог.

Во вторник и среду на улице будет −23…−28 градусов ночью и −13…−18 градусов днем. К концу недели температура чуть повысится, но все же резкого скачка ждать не стоит.

Весна в Москве — это не март, это уже не говоря об азиатской части страны, напомнил Вильфанд.

Поскольку зима снежная, а оттепели пока не видим, можно спрогнозировать, что к концу календарной зимы высота и плотность снега будут около или больше нормы. Это значит, что ранней весны ждать не стоит Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

Быстрого потепления не наблюдается, потому что снежный покров за счет турбулентности и обмена воздушной массы охлаждается. Большое количество снега — признак того, что ранней весны не видать.

Поэтому синоптик призывает ждать не атмосферное тепло, а товарищеское, семейное и душевное.