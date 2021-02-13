Обойдемся без скорой весны. Синоптик предложил ждать не атмосферное тепло, а душевное
За минувшую ночь снега выпало на удивление много. Это поразило даже научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. На смену обильным осадкам придет мороз. А еще синоптик предупредил читателей «360»: про раннюю весну можно забыть.
За последние 12 часов, то есть за минувшую ночь, в среднем выпало 14 миллиметров осадков.
Во Внукове за пятницу, 12 февраля, выпало 10 миллиметров, а за ночь — 16. В Домодедове — 10 и девять соответственно, в Кашире — 10 и 12, на ВДНХ в столице — восемь и 14. А еще к этим показателям надо прибавить два-три миллиметра, которые опустились вечером в четверг.
Высота снежного покрова на станции на ВДНХ — 56 сантиметров. Таким образом, за сутки он увеличился на 16 сантиметров. На станции в Балчуге — 53 сантиметра, в МГУ — 71.
Это действительно удивительно. Много снега
Такого интенсивного снега, который выпал сегодня, в ночь на 14 февраля уже не прогнозируется. Но осадки еще будут, выпадет до трех-пяти сантиметров в течение дня.
Для крупных городов это огромная проблема, потому что придется убирать большой объем снега, отметил Вильфанд.
Столько много снега выпало не за счет снежных зарядов, а по причине монотонного выпадения осадков начиная с вечера 11 февраля. Когда-то снег шел более интенсивно, когда-то менее, но каждый час на землю опускалось много снежинок.
На следующей неделе прогнозируется морозная погода. С воскресенья, 14 февраля, начинается понижение температуры. В ночь на последний выходной ожидается −15…−20 градусов. В ночь на 15 февраля столбик термометра в Москве опустится до −20…−22 градусов, а по области ожидается до −25.
«Да даже днем максимум дневных значений, которые будут в понедельник, — это уже −13…−15 градусов», — заметил синоптик.
Воздух становится морозным за счет повышения давления и хорошо выраженного северного ветра.
«Но переменная облачность и солнышко будут заглядывать уже часто — через облака. Ветер будет стихать, уже не будет мощных порывов», — рассказал метеоролог.
Во вторник и среду на улице будет −23…−28 градусов ночью и −13…−18 градусов днем. К концу недели температура чуть повысится, но все же резкого скачка ждать не стоит.
Весна в Москве — это не март, это уже не говоря об азиатской части страны, напомнил Вильфанд.
Поскольку зима снежная, а оттепели пока не видим, можно спрогнозировать, что к концу календарной зимы высота и плотность снега будут около или больше нормы. Это значит, что ранней весны ждать не стоит
Быстрого потепления не наблюдается, потому что снежный покров за счет турбулентности и обмена воздушной массы охлаждается. Большое количество снега — признак того, что ранней весны не видать.
Поэтому синоптик призывает ждать не атмосферное тепло, а товарищеское, семейное и душевное.