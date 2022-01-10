Обнаруженную под Азовским морем воду признали годной для питья

Вода, найденная под Азовом, слабоминерализованная, техническая. Однако при обработке ее можно будет пить. Об этом сказано в презентации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая», — сказано в презентации, которая опубликована в Instagram вице-премьера.

При этом отмечено, что поиски питьевой воды под Азовским морем продолжаются.

Украина в мае 2014 года, после присоединения Крыма к России, перекрыла в одностороннем порядке поступавшую на полуостров воду из Херсонской области.

Жители Крыма и его предприятия региона сейчас получают воду из местных источников. Однако в последние годы была засуха, из-за чего водохранилища обмелели, в ряде населенных пунктов Крыма несколько месяцев действовал график получения воды. Его отметили после того, как на полуострове в июне и июле 2021 года прошли сильные дожди.