Экология 28 марта 2023, 14:21 Облигациям РЭО присвоили ожидаемый кредитный рейтинг на уровне RuА+ (EXP)

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Средства, привлеченные от выпуска облигаций, пойдут на финансирование создания комплекса по обработке и утилизации отходов в Ленинградской области мощностью 300 тысяч тонн.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 02, которые планирует к выпуску Российский экологический оператор, на уровне ruА+ (EXP).

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«Средства, полученные от выпуска облигаций (в размере 2,98 млрд рублей), будут направлены на создание комплекса по обращению с отходами в Ленобласти. Мощность комплекса составит 300 000 т отходов в год. Большинство проектов и мероприятий, которыми занимается РЭО, тесно связаны с принципами устойчивого развития в экологических, социальных и национальных формах и сочетаниях. РЭО — это уникальная организация, созданная указом президента для выполнения функции объединения этих направлений», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Эмиссионная документация предполагает целевой характер использования средств выпуска, предусматривающий направление привлеченных средств на финансирование в виде займа объекта «Комплекс по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона „Фосфорит“», реализуемого АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

«Залогом по облигационному выпуску выступают права будущих денежных требований эмитента по договору займа между РЭО и АО „Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области“, а также двух залоговых счетов, открытых в банке АО „РСХБ“, на которые будут зачислены денежные суммы, получаемые эмитентом в счёт исполнения обязательств по договору займа с АО „Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области“, и средства государственной субсидии, предоставляемой РЭО Эмитенту на выплату купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Банка России в соответствии с подпунктом „ж“ пункта 3 Правил № 906», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Под Правилами № 906 подразумевается Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 906 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на обеспечение функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“.