Экология 30 декабря 2022, 15:26 Облигациям РЭО повысили кредитный рейтинг

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям, которые планирует к выпуску Российский экологический оператор, до уровня ruА+ (EXP). Средства, привлеченные через выпуск облигаций, пойдут на финансирование создания комплекса по обработке и утилизации отходов в Тульской области мощностью 300 тысяч тонн.

«Программа облигаций РЭО на 100 млрд рублей была зарегистрирована в 2021 году. А 26 декабря Центробанк принял решение о государственной регистрации первого выпуска ценных бумаг РЭО. Денежные средства (в размере 1,591 млрд рублей), полученные от размещения облигаций, пойдут на создание индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области. Мощность ежегодной обработки отходов составит 300 тысяч тонн. Большинство из тех проектов и направлений, которыми занимается РЭО, плотно завязано на принципах осуществления устойчивого развития в формате и сочетании экологии, социума и государств. И РЭО является той структурой, которая была изначально задумана по указу президента для выполнения функций совмещения указанных направлений», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Эмиссионная документация предполагает целевой характер размещения выпуска, предусматривающий направление поступивших от эмиссии средств на финансирование в виде займа объекта «Индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенный в Узловском районе Тульской области», реализуемого ООО РО «ВОСТОК».

Залогом по выпуску выступают права требования будущих денежных требований эмитента по договору займа между РЭО и ООО РО «ВОСТОК», а также двух залоговых счетов, размещенных в банке АО «РСХБ», на которые поступают денежные суммы, получаемые эмитентом в счет исполнения обязательств по договору займа с ООО РО «ВОСТОК» и субсидия, предоставляемая РЭО на выплату купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центрального банка РФ в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Правил № 906 или иная субсидия, предоставляемая Эмитенту на выплату купонного дохода.

Под Правилами № 906 подразумевается Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 906 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на обеспечение функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“.

Описанное обеспечение не соответствует требованиям методологии для применения корректировки за наличие субординации, обеспечения или поручительства, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ППК РЭО (ruA+, стаб.) и рейтингом облигаций серии 01. Кредитный рейтинг долгового инструмента компании ППК РЭО, облигационного займа серии 01, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:

— внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;

— отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии 01 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;

— изменения кредитного рейтинга ППК РЭО (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);

— прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.