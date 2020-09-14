«Облака» тли стали летать по Красноярску. Полчища насекомых засняли на видео

Нашествие мелких насекомых началось на улицах Красноярска. Мелкая мошкара облепляет машины и мешает простым жителям спокойно ходить по улицам. Полчища насекомых на улицах сибирского города сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, что количество мелких насекомых очень велико. Похоже на хаотично летающий пух от тополей. Мелкие мошки садятся на машины и сетки на окнах, а также облепляют стены домов.

По словам доктора биологических наук Анатолия Захарова, для Красноярска такое нашествие мошек — это обычная ситуация.

«Это общесибирское явление. Ничего в этом необычного нет. Весь миллионный Красноярск может спать спокойно», — заявил он в беседе с «360».

Красноярский энтомолог Владимир Ефременко объяснил такое нашествие насекомых большой влажностью. По его словам, в последние недели в городе постоянно идут дожди.

«Это обычные мошки. Ничего необычного. Для людей никаких неудобств нет. Опасности они не представляют. Облепляют машины, но их можно смыть. Мошки поедают яблоки и груши, но урожай уже собран, поэтому ничего страшного не происходит», — заявил он.

Владимир Ефременко отметил, что нашествие насекомых началось две недели назад. Сейчас в регионе разгар бабьего лета, поэтому их присутствие придется потерпеть еще неделю, после чего они исчезнут.

Издание Sibnet.ru со ссылкой на сотрудника Института леса имени Сукачева Красноярского научного центра Наталью Кириченко уточнило, что в городе началось нашествие березовой тли.

«Целые облака летают — это самки, которые размножаются партеногенетическим путем — им не требуются самцы, они сами могут производить новое поколение», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что теплая осень в Красноярске привела к тому, что березовая тля начала массово размножаться. Никакой опасности для человека насекомое не представляет. Повредить такое количество насекомых может только березы и плодово-ягодные растения.