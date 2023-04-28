Экология 28 апреля 2023, 05:36 Облачную и дождливую погоду пообещали москвичам 28 апреля Гидрометцентр: пасмурная погода будет в Москве и Подмосковье 28 апреля Pxhere

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Жителей Московского региона в пятницу, 28 апреля, ожидает пасмурная погода, дождь и местами гроза. Температура воздуха опустится до +16 градуса. Прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров в столице покажут отметку от +14 до +16 градусов. В ночной время суток температура понизится до +4 градусов.

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Температура в Московской области днем будет варьироваться от +11 до +16 градусов, на востоке — до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса.

Днем ожидается западный и юго-западный ветер. Его скорость — от шести до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду возможны при грозе. Ночью прогнозируется северо-западный ветер со скорость от шести до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал похолодание, которое накроет в столицу в ближайшие дни. Виной тому холодный фронт, который направляется к Москве. Ночью 29 апреля столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +11…+13 градусов. Как заметил синоптик, этот день станет самым холодным в последней декаде месяца.