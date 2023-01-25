25 января 2023, 10:23
Облачность и нулевая температура придут в Москву 25 января
«Фобос»: 25 января в Москве будет облачно и без осадков
Переменная облачность с прояснениями и нулевая температура ожидаются в Москве в среду, 25 января. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков», — описала она.
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По ее словам, дневная температура в столице будет колебаться около нулевой отметки. При этом в области в основном будет чуть прохладнее. Там столбики термометров покажут - 4...+1 градус.
Также собеседница информагентства рассказала, что направление ветра 25 января будет юго-западным. Сила его порывов составит три-восемь метров в секунду.
При этом в столичном регионе синоптики ожидают понижение атмосферного давления. В среду показатели ртутного столба в Москве и области опустятся до отметки в 754 миллиметра.
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