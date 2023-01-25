Экология 25 января 2023, 10:23 Облачность и нулевая температура придут в Москву 25 января «Фобос»: 25 января в Москве будет облачно и без осадков Unsplash

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Переменная облачность с прояснениями и нулевая температура ожидаются в Москве в среду, 25 января. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков», — описала она.

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По ее словам, дневная температура в столице будет колебаться около нулевой отметки. При этом в области в основном будет чуть прохладнее. Там столбики термометров покажут - 4...+1 градус.

Также собеседница информагентства рассказала, что направление ветра 25 января будет юго-западным. Сила его порывов составит три-восемь метров в секунду.

При этом в столичном регионе синоптики ожидают понижение атмосферного давления. В среду показатели ртутного столба в Москве и области опустятся до отметки в 754 миллиметра.