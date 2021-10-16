Облачность и дожди ждут москвичей 16 октября

Жителей и гостей столицы в субботу, 16 октября, ожидает облачная и дождливая погода. Информация об этом была размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице столбики термометров покажут +8…+10 градусов, ночью температура воздуха опустится до +2… +4.

В Московском регионе, согласно данным синоптиков, будет юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы будут доходить до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744–745 миллиметров ртутного столба.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что недавно за сутки в Москве выпало около трети от месячной нормы осадков. На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер за сутки попало 19 миллиметров при месячной норме 59 миллиметров, отметил синоптик. При этом, по его словам, уже в самое ближайшее время, по прогнозам, дожди закончатся.