Облачная и теплая погода сохранится в Москве 1 июля

Днем температура в столице составит +24.+26 градусов. К вечеру она начнет снижаться и в ночь на четверг, 2 июля ожидается до +14 градусов.

Ветер в Москве будет дуть с юго-запада со скоростью пять-10 метров в секунду. Местами могут быть порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

В Московской области дневная температура составит +22.+27 градусов. Но к вечеру ожидается понижение и ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов.