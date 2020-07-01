Облачная и теплая погода сохранится в Москве 1 июля
Погода в первый день июля в Москве будет облачной и теплой. Местами может пройти дождь, а воздух прогреется до +26 градусов. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура в столице составит +24.+26 градусов. К вечеру она начнет снижаться и в ночь на четверг, 2 июля ожидается до +14 градусов.
Ветер в Москве будет дуть с юго-запада со скоростью пять-10 метров в секунду. Местами могут быть порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
В Московской области дневная температура составит +22.+27 градусов. Но к вечеру ожидается понижение и ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов.