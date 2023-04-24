Экология 24 апреля 2023, 16:09 Утилизация батареек и закон о воздушных шариках: объявлены финалисты Всероссийского конкурса «Открытия 2030»

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Мероприятие проходило при поддержке Российского экологического оператора.

Подведены итоги Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030». Финалистами в номинации «Обращение с отходами» стали 10 проектов, предлагающих новые решения по утилизации пластика, батареек, углекислого газа, а также изменения в закон, касающиеся запуска воздушных шариков. Первое место занял проект восьмиклассника из Вологодской области «Биоразлагаемый пластик».

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«Конкурс „Открытия 2030“, который РЭО был рад поддержать как партнер и принять участие в нем в качестве жюри, охватил всю Россию. Для участия в федеральном заочном этапе конкурса поступило 654 заявки из 78 субъектов Российской Федерации. В номинации „Обращение с отходами“ было представлено 39 проектов и исследовательских работ, оценкой который занимался РЭО. Финалистами стали 10 ребят с проектами по утилизации различных видов отходов и даже с законодательными инициативами. Конкурс направлен на формирование экологически ответственного мировоззрения, личностную самореализацию и профессиональное самоопределение», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Конкурс проводился для обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет. Для участия нужно было выполнить исследовательскую или проектную работу в области фундаментальной, прикладной науки или технического творчества.

«Российский экологический оператор принял участие в жюри на федеральном заочном этапе конкурса, номинация „Обращение с отходами“. На конкурсе были представлены очень интересные проекты со всех уголков нашей страны, и отрадно видеть, что среди юных россиян столько талантливых и неравнодушных к проблемам экологии ребят», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Финалистами номинации «Обращение с отходами» стали:

— Белякова Лада, 11 класс, Приморский край «Проект законодательной инициативы, направленный на защиту животных от пагубного влияния, исходящего от запуска воздушных шаров»;

— Шаронина Александра, 10 класс, Ямало-Ненецкий автономный округ «Обезвреживание почв и шламов, загрязнённых нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов»;

— Спиридонов Михаил, 11 класс, Республика Мордовия «Переработка ПЭТ бутылок в пластик для 3D печати»;

— Борозенцева Анастасия, 9 класс, Белгородская область «Использование биомусора для улучшения структуры почвы»;

— Колупаев Георгий, 9 класс, г. Москва «Получение и изучение свойств пластиков из съедобных материалов»;

— Бессонов Иван, 10 класс, Оренбургская область «Утилизация углекислого газа и способы его захоронения»;

— Саутин Владислав, 8 класс, Вологодская область «Биоразлагаемый пластик»;

— Сколибог Олеся, 11 класс, Владимирская область «Создание нового эластичного материала»;

— Минин Арсений, 11 класс, г. СанктПетербург «Испытание микроудобрений, производимых при переработке использованных батареек, при проращивании семян некоторых овощных культур»;

— Нургалиева Таисия, 8 класс, Московская область «Исследование популяции Eisenia fetida в условиях вермикомпостирования».

Победителями стали:

— Саутин Владислав, 8 класс, Вологодская область, проект «Биоразлагаемый пластик» — 1-е место;

— Минин Арсений, 11 класс, г. Санкт-Петербург, проект «Испытание микроудобрений, производимых при переработке использованных батареек, при проращивании семян некоторых овощных культур» — призер — 2-е место;

— Спиридонов Михаил, 11 класс, Республика Мордовия, проект «Переработка ПЭТ бутылок в пластик для 3D печати» — призер — 3-е место;

— Нургалиева Таисия, 8 класс, Московская область, проект «Исследование популяции Eisenia fetida в условиях вермикомпостирования» — дипломант;

— Сколибог Олеся, 11 класс, Владимирская область, проект «Создание нового эластичного материала» — дипломант.