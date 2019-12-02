Объявленный в Кузбассе режим «черного неба» попал на видео

Кемеровская гидрометеостанция объявила режим «черного неба» I степени. Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск накрыл густой смог. Происходящее в Кузбассе попало на видео.

«Для снижения негативного воздействия на окружающую среду крупные химические, металлургические и другие промышленные предприятия сокращают выбросы загрязняющих веществ на 15-20%. Усиливается контроль за работой газоочистного оборудования и автоматических систем управления», — разъяснили в пресс-службе областного правительства. Сообщение администрации региона привел сайт «Российской газеты».

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Кроме первоочередных мер на предприятиях, в регионе организована внеочередная проверка автотранспорта на дымность выхлопных газов. Также ограничена до особого распоряжения работа вспомогательного оборудования: отложены сварочные работы, металлообработка, покрасочные работы.

Пока что все вредные вещества из-за сложившихся метеоусловий задерживаются в приземных слоях воздуха. Местным жителям рекомендовано пореже выходить на улицу: воздух в регионе свежим назвать трудно. Из-за отсутствия ветра образуются дымка, туман и смог.