Обильные осадки и сильные порывы ветра начнутся в Сочи

С вечера 17 января до 18:00 18 января погода в Сочи значительно ухудшится. Об этом сообщил «Царьград».

Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Местами они составят 22-27 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупредили о сильном ливне на побережье. Снегопад пройдет в предгорьях и горах. Специалисты не исключили вероятность грозы.

На дорогах может образоваться гололед. Видимость же ухудшится до 500-1000 метров.

«В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 010, 112», — заявили в администрации города.