Экология 23 декабря 2022, 09:37 Объемы образования навоза в России достигли 45 млн тонн

Читать 360tv в

По объему это примерно как 200 Москвариумов.

За прошлый год в России образовалось около 45 млн тонн отходов животноводства, следует из отчетности по форме 2-ТП. Эти отходы пригодны для переработки в перегной, сапропель, гранулированный помет, минерализованную воду и жидкую подкормку, применяемые для удобрения почвы и растений.

Реклама

«Объемы образования навоза достигли критический значение: только за прошлый год компании отчитались о 45 млн тонн сгенерированного навоза. По объему это примерно как 200 Москвариумов или 550 аквариумов в Дубай-молле. При этом в стране сейчас недостаточно мощностей по его переработке. Из навоза можно производить компост и органические удобрения для внесения на сельскохозяйственные земли. Без органических удобрений выращивать культуры на землях невозможно — они позволяют сформировать плодородный слой. От первоначального состава навоза также зависит, каким образом он будет использоваться как удобрение: вноситься сразу на поля или дополнительно обрабатываться и перегнивать», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Реклама

Навоз можно перерабатывать в различные виды удобрений. Во-первых, это перегной, он наполняет почву питательными веществами, улучшает ее структуру. Во-вторых, сапропель, который является отходов переработки. Для его производства используют биореакторы и лагуны. В-третьих, гранулированный помет, являющийся заготовкой удобрения. Благодаря удобной форме и невысокой плотности его можно перевозить на большие расстояния с минимальными затратами. Чтобы получить из гранул качественный перегной, их заливают водой и добавляют в них необходимые бактерии. В-четвертых, минерализованная вода и жидкая подкормка. Их получают с помощью сепаратора (только минеральная вода), биореактора, лагуны.

Напомним, РЭО в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» разрабатывал программу вовлечения вторичных ресурсов в сельское хозяйство. Так, из пластиковых отходов можно создать геотекстиль — его его используют как укрытие грунтов. Органические отходы, например просроченные остатки продуктов, можно использовать для производства комбикормов и добавок для питания животных. Однако применять отходы пищевых продуктов в качестве вторичных ресурсов пока не позволяет нормативный пробел: законодательство не устанавливает, как следует утилизировать и обезвреживать изъятые из обращения продукты. Кроме того, отходы растениеводства и животноводства могут быть переработаны в удобрения.

В феврале 2022 года Российский экологический оператор предлагал внедрить информационно-технические справочники для регулирования переработки побочных продуктов, например, золошлаков и навоза. Для этого необходимо было прописать в законе, что из этого является отходом, а что — товарной продукцией. Летом этого года был принят закон, который вводит понятия «вторичные ресурсы» (отходы, которые могут быть повторно использованы для производства) и «вторичное сырье» (продукция, полученная из вторичных ресурсов).