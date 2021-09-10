Самыми неблагополучными с точки зрения качества воздуха в России считают 12 городов. Несмотря на программу «Чистый город», которая должна снизить объем вредных выбросов от промышленных предприятий и объектов коммунального сектора, за 2020 год в пяти из них он лишь увеличился. Об этом сказано в докладе Минприроды.

Федеральный проект «Чистый воздух» должен сократить объем выбросов в 12 городах России не менее чем на 20% за шесть лет — до 2024 года. Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Однако в прошлом году в пяти городах объем загрязняющих воздух веществ за 2020 год лишь вырос по сравнению с прошлым годом. Эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков рассказал «Коммерсанту», что в этом году уровень выбросов может лишь увеличиться. Он напомнил, что в 2020-м многие предприятия не работали из-за пандемии.

«Но теперь производство возвращается к прежним показателям, поэтому можно ожидать, что выбросы от стационарных источников в 2021 году будут еще больше», — уточнил он.

При этом директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов отметил, что данные доклада обычно рассчитываются по формуле, а не формируются на основе показаний датчиков, которые фиксируют реальные выбросы.

«Такие данные невозможно верифицировать, и, соответственно, нельзя исключить возможности манипуляций с ними. Система учета выбросов в нашей стране требует коренной модернизации», — процитировало издание его слова.

При этом в Минприроды рассказали «Коммерсанту», что с 2017 года совокупный объем выбросов в ряде городов все же снизился: в Магнитогорске на 21%, в Нижнем Тагиле на 13%, в Челябинске на 9%, в Новокузнецке и в Братске на 4%

Там также уточнили, что все мероприятия программы «Чистый воздух» выполняются в плановом режиме. В городах внедряют новые технологические решения, устанавливают современные очистные сооружения и модернизируют производства. В ведомстве заверили, что к 2024 году совокупный объем выбросов снизится на 1,4 миллиона тонн. По данным на конец июля 2021 года, за два года с момента старта программы, этот уровень упал на 33,2 тысячи тонн.