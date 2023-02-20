Экология 20 февраля 2023, 23:23 Объем снега в Альпах сократился на 53% Итальянская ассоциация Legambiente заявила о снижении объема снега в Альпах на 53% Unsplash

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Итальянская природозащитная ассоциация Legambiente сообщила, что объем снега в Альпах сократился на 53%, а водные запасы реки — более чем на 60%. Речь идет об устойчивом гидродефиците, сообщил ТАСС.

По данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, чтобы избежать засухи, нужны продолжительные осадки. Больше всего засухе подвержены северные районы Италии. Это связано со смещением траектории атлантических циклонов к северу Альп или на юг.

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«В Пьемонт более половины территории оказалась подвержена засухе, в Трентино — на северо-востоке — 30%, тогда как в Южной Калабрии — 5%», — пояснил эксперт Массимильяно Паскуи.

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Для восстановления гидробаланса нужно не менее 50 дней осадков. Гидродефицит начался в Италии в сезоне 2020-2021. Однако избавиться от засухи всего за несколько месяцев невозможно, важны изменения температурного режима.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата несет для человечества гораздо большую угрозу, чем применение ядерного оружия.