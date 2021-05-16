Объем разлива нефти на границе Коми оценили в 90 тонн

Около 90 тонн нефти разлилось на границе Коми и Ненецкого АО. Обновленные данные по аварии привела администрация Усинска во «ВКонтакте».

Большая часть нефтесодержащей жидкости растеклась по земле. В реку Колва, которая впадает в Печору, попало около девяти тонн. Утечка произошла на расстоянии около 300 метров от берега Колвы.

Специалисты оперативно локализовали утечку на суше. Сейчас идет зачистка территории, после этого на участке проведут техническую и биологическую рекультивации. Сбор жидкости с водной поверхности проводится на семи рубежах. На всем протяжении участка работ специалисты распыляют современные высокоэффективные сорбирующие материалы отечественного и зарубежного производства. Благодаря им нефтепродукты собираются проще, потому что связываются частицы.

В общей сложности в работах заняты более 230 работников «Лукойл-Коми» и специализированных подрядных организаций, свыше 70 единиц техники.

Авария произошла 11 мая из-за разгерметизации нефтепровода Ошского месторождения. Изначально объем разлива нефти оценивали в шесть-семь тонн.