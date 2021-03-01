Объем пластиковых отходов в нацпарках России предложили сократить

Минприроды России в скором времени рассмотрит предложения по снижению объема пластиковых отходов в заповедниках и национальных парках. Об этом сообщили в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО).

«Минприроды России и публично-правовой компанией „РЭО“ разработан комплекс мер по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на ООПТ федерального значения», — сказано в сообщении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Утоняется, что эти предложения будут в ближайшее время рассмотрены на площадке Минприроды России.

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с РЭО и экспертными организациями к 1 марта разработать и утвердить меры для уменьшения загрязнения отходами особо охраняемых природных территорий. В частности, надо минимизировать использование там пластиковой упаковки.

Реформа в отрасли обращения с отходами стартовала в России в январе 2019 года. Она является одной из важнейших в национальном проекте «Экология». Ее задача — решить проблему незаконных свалок и ввести систему раздельного сбора мусора. РЭО в феврале 2021 года заявил о том, что к концу года почти половина россиян уже перейдет на раздельный сбор мусора.