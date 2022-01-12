Объем обработки отходов в России достиг 40,6%

Более 40% твердых коммунальных отходов было отправлено на сортировку в 2021 году благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов в российских регионах. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, подводя итоги о проделанной работе в области обращения с ТКО за прошедший 2021 год.

«По данным федеральной схемы обращения с отходами, ежегодно в России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов. При этом, по данным регионов, уровень обработки, то есть сортировки, составил 40,6%. Это на 10% выше, чем в 2020 году (тогда цифра была на уровне 30%). Такого показателя удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию новых предприятий. В 2021 году в эксплуатацию в 34 субъектах ввели 61 объект обращения с отходами. Из них — 33 объекта сортировки и 11 комплексных объектов с сортировками. Общая мощность объектов обработки, которые ввели в прошлом году, 5,35 млн тонн. При этом общие мощности объектов обработки в стране — 28,9 млн тонн. РЭО, в свою очередь, оказывает финансовые меры поддержки для инвесторов в инфраструктур обращения с отходами. В 2021 году мы профинансировали 5 проектов на 6,1 миллиарда рублей», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

При этом общий объём инвестиций в инфраструктуру обращения с отходами в 2021 году составил более 30 миллиардов рублей.

В 2020 году уровень сортировки равнялся 30%, тогда в эксплуатацию ввели 37 предприятий.

К 2030 году уровень сортировки в России должен достичь 100%, согласно национальному проекту «Экология». При этом доля захоронения должна снизиться на 50%.