Экология 26 мая 2023, 14:22 Объем лотов на цифровой платформе по торговле вторсырьем превысил 1 млрд рублей

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Объем лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырья (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, превысил 1 миллиард рублей. О работе площадки на полях Невского международного экологического конгресса рассказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

«Одной из основных сложностей при продаже вторичного сырья и вторичных ресурсов является наличие объектов обработки в конкретном регионе. Чем больше объектов обработки, тем лучше торгуется конкретная фракция в отдельном регионе. На рынке уже есть аналоги, которые позволяют торговать отдельными видами вторичного сырья или вторичных ресурсов. Но отличительной особенностью ЭТП является ее функционал, объединяющий всех участников отрасли обращения с отходами на единой платформе. На ней уже зарегистрировались более 850 пользователей, выставлено лотов на сумму более 1 млрд рублей, а общее количество лотов превысило 550», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Факторами, определяющими сложность продажи вторичных ресурсов является баланс спроса и предложения в конкретно взятом регионе, а также транспортная доступность и отношение стоимости транспортирования к стоимости самого вторичного ресурса. В регионах, где много сортировок, предложение всегда выше, но если для полимерных отходов не сильно критично расстояние до потребителя, то для макулатуры или стекла это крайне важно. Фактор транспортирования особенно влияет на торговлю в труднодоступных регионах, например, на Ямале из-за сложностей в логистике сортировки готовы отдавать макулатуру за 200−300 рублей за тонну, в то время как в центральной части России стоимость в 10−30 раз выше.

Спрос на вторичное сырье определяется со стороны потребляющих отраслей. Например, спрос на резиновую крошку в основном определяется спросом со стороны отрасли благоустройства, поскольку большая часть продукта идет на спортивные площадки и аналогичные объекты, спрос на стеклобой определяется в первую очередь перенастройкой стеклотарных заводов, при этом последним важны стабильные поставки по доступным ценам.

«Пакет инструментов ЭТП позволяет более полно охватить рынок за счет организации инструментов удобного взаимодействия между участниками рынка по всей территории нашей страны. Сегодня мы видим, как пользователи заключают на нашей площадке сделки друг с другом находясь за тысячи километров друг от друга. ЭТП в настоящее время самая крупная площадка по числу пользователей, поэтому здесь найдутся утилизаторы и заготовители почти под любую отходную фракцию», — отметил по итогам сессии «Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?» Заур Абдурахимов.

У пользователей есть возможность торговать всеми видами вторичных ресурсов и сырья, заключать сделки на выполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП). Более того, на площадке сегодня на работает и продолжает дорабатываться большое количество дополнительных услуг, призванных упростить и обезопасить все этапы заключения соответствующих сделок. На площадке можно воспользоваться услугой кредитования либо заказать логистику прямо из своего личного кабинета.