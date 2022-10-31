Объекты обращения ТКО вблизи аэродромов могут эксплуатироваться безопасно | 360°

Экология 31 октября 2022, 10:26 Объекты обращения ТКО вблизи аэродромов могут эксплуатироваться безопасно

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Первый объект обращения с ТКО провел орнитологические исследования в целях защиты объекта от массового скопления птиц. Исследования выполнялись в рамках проекта постановления, инициатором которого является Российский экологический оператор. РЭО и Тамбовская область сразу же предусмотрели обязательства эксплуатирующей организации полигона провести данные исследования при разработке федеральной схемы, отчеты направить в регион и в РЭО.

«Тамбовская область — первый регион, где объект, расположенный вблизи действующих аэродромов, выполнил рекомендации по оснащению мерами и средствами защиты от проникновения и скопления птиц по результатам орнитологических исследований. Проект постановления, по которому проводилось исследование, еще не принят, он в разработке, но Тамбовская область провела исследования и устранила замечания», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Кроме того, объект обработки ТКО Тамбовского района в следующем году будет модернизирован, благодаря чему опережающими темпами регионом будут достигнуты национальные цели по 50% захоронению отходов

«Федеральной схемой предусмотрено увеличенное мощности обработки, строительство участков компостирования и альтернативного топлива в 2023 году. Регион также принял на себя обязательство по приведению территориальной схемы в соответствие с федеральной», — добавил замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.