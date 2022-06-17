Объекты обращения с ТКО мощностью 600 тысяч т появятся в Алтайском крае

В Алтайском крае появится пять объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) совокупной мощностью 600 тысяч тонн в год. Российский экологический оператор, власти Алтайского края и компания «АГРУПП» договорились о совместном участии в создании объектов инфраструктуры по обращению с ТКО. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев, председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко и председатель совета директоров ООО «АГРУПП» Сергей Абрамов.

«Подписали трехстороннее соглашение с властями Алтайского края и компанией „АГРУПП“, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в субъекте РФ. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. Всего планируется построить пять объектов мощностью обработки 600 тысяч тонн в год. Общая стоимость пяти объектов оценивается в более чем 8 млрд рублей», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

В рамках взаимодействия уже сформирована рабочая группа по вопросу выполнения плана основных мероприятий (дорожной карты) по реализации инвестиционного проекта.

Соглашение также предполагает создание проектных компаний для строительства объектов инфраструктуры обращения с ТКО на территории Алтайского края, развитие и внедрении новых технологий, отвечающих принципам наилучших доступных технологий в сфере обращения с ТКО, внедрение раздельного сбора отходов в крае и взаимодействие по вопросам публичного освещения мероприятий в рамках соглашения и всестороннего развития культуры рационального и ответственного обращения с ТКО.