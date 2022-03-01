Объекты обращения с отходами построят на Сахалине на основе концессий

Российский экологический оператор и руководство Сахалинской области подписали дорожную карту в рамках инвестиционного проекта по строительству комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая объекты утилизации и обработки. Проект планируется реализовать на основе концессионного соглашения.

«РЭО продолжает переговоры с субъектами РФ о поддержке инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений. Во вторник подписали дорожную карту с руководством Сахалинской области. Все перспективные объекты планируется создать в регионе не позднее конца 2024 года, что позволит достичь показателей федерального проекта задолго до 2030 года. ППК будет готова обеспечить финансирование на создание указанных объектов в рамках имеющихся полномочий. Речь идет о новой мере поддержке, которую правительство одобрило для РЭО в декабре прошлого года. Облигации, средства от размещения которых РЭО планирует направить на финансирование проектов в сфере обращения с ТКО на Сахалине, могут быть верифицированы как зеленые. Хотел бы со своей стороны поблагодарить за ту интенсивную работу, которая была проведена, и подтвердить готовность ППК РЭО наиболее активно двигаться вперед, в том числе по вопросам предоставления финансирования», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Во вторник, 1 марта, Денис Буцаев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали в режиме ВКС план мероприятий по реализации инвестиционного проекта, в рамках которого будут созданы комплексные объекты обращения с ТКО на основе концессионного соглашения.

В рамках дорожной карты будут определены земельные участки, характеристики перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на территории Сахалинской области. Подготовительную работу планируется завершить в максимально короткие сроки, чтобы не позднее октября 2022 года выйти на подписание концессионного соглашения, добавил Буцаев.