Экология 23 января 2024, 09:43 Объект по обработке 155 тысяч тонн отходов в год построят в Хакасии Абакан 24

Читать 360tv в

Мусороперерабатывающий комплекс мощностью обработки 155 тысяч тонн в год построят в Хакасии. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, глава Республики Валентин Коновалов и председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол обсудили детали проекта.

«В конце декабря мы вместе с правительством Хакасии утвердили дорожную карту по перспективных объектам. В рамках ДК в регионе планируется построить мусороперерабатывающий комплекс. Мощность обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на нем составит 155 тысяч тонн в год, утилизации — 62 тысячи тонн. Согласно дорожной карте, вскоре будем подавать вместе с регионом частную концессионную инициативу», — сообщил Денис Буцаев.

Реклама

Проект по созданию нового комплекса реализуется в рамках концессионного соглашения, которое планируется подписать в июне 2024 года. Ожидается, что разработкой проектно-сметной документации займется РЭО.

«Стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд рублей. Концессионные проекты РЭО поддерживает за счет средств от размещения облигаций ППК, как правило, это до 95% от объема инвестиций в проект. По Хакасии сумма вложений РЭО может составить более 3,42 млрд рублей», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.