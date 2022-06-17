Объект обращения с ТКО появится в Астраханской области

Комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Астраханской области. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Предметом договоренности является взаимодействие и достижение целевых показателей в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды».

«Подписали с Игорем Юрьевичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Астраханской области. Оно предполагает создание перспективного объекта в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проект к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. Планируется строительство комплексного объекта по обработке, утилизации и захоронению отходов», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашений ППК РЭО и правительство Астраханской области совместно сформируют документацию стратегического планирования в области обращения с отходами.

Также регион выразил намерение рассмотреть возможность заключения концессионного соглашения о строительстве государственных объектов обращения с отходами — мусоросортировочного комплекса и полигона.