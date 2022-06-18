Объект обращения с ТКО мощностью 250 тысяч т построят для Севастополя

В Севастополе построят объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью обработки 250 тысяч тонн в год. Российский экологический оператор и власти субъекта РФ договорились о совместном участии в перспективных проектах. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Подписали с Михаилом Владимировичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Севастополе. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. Планируется построить комплексный объект по обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью обработки 250 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается около 3 млрд рублей», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами в Севастополе, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК.

Соглашение направлено на создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений и намерений ППК РЭО финансировать создание перспективных объектов.