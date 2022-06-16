Объект обращения с ТКО мощностью 200 тысяч тонн появится в Липецкой области

Комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с обработкой 200 тысяч тонн в год построят в Липецкой области. Российский экологический оператор и власти региона договорились о взаимодействии. Соглашение об информационном обмене подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Подписали с Игорем Георгиевичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Липецкой области. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. К строительству запланирован комплексный объект по обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью обработки 200 тысяч тонн, утилизации — 70 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 2 млрд рублей», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами в Липецкой области, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК.

Соглашение также направлено на развитие взаимодействия в части развития систем мониторинга за состоянием окружающей среды и получения данных для пилотного проекта экомониторинга.