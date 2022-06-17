Объект обращения с ТКО мощностью 160 тысяч т построят в Курганской области

В Курганской области построят объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с мощностью обработки 160 тонн в год. Российский экологический оператор и власти региона договорились о совместном участии в перспективных проектах. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Подписали с Вадимом Михайловичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Курганской области. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. К строительству запланирован объект мощностью обработки 160 тысяч тонн в год. Стоимость проекта оценивается в более чем 1 млрд рублей», — сказал Денис Буцаев.

РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с ТКО в Курганской области, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций Российского экологического оператора.

«Соглашение с Российским экологическим оператором о реализации проекта сортировки и утилизации мусора в КО. Проект двухэтапный. Общий объём инвестиций более 2,5 млрд, и более 100 новых рабочих мест», — написал глава региона в своём телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».