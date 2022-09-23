Объект обращения с ТКО и мусоросортировочные станции за 1,3 млрд рублей построят в Рязанской области | 360°

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Объект обращения с ТКО и мусоросортировочные станции за 1,3 млрд рублей построят в Рязанской области

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Объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тысяч тонн в год реконструируют в Рязанской области до 2024 года, там также построят 4 мусоросортировки. Генеральный директор Денис Буцаев и губернатор Павел Малков обсудили во время рабочей встречи развитие инфраструктуры обращения с отходами и строительство перспективных объектов в регионе.

«В Рязанской области планируется создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения, общий объем инвестиций оценивается около 1,3 млрд руб. В рамках реализации проекта РЭО применит собственный механизм поддержки за счет средств, полученных от выпуска облигаций РЭО», — отметил глава РЭО Денис Буцаев. 

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В отношении предприятий планируют заключить концессионное соглашение. Уже подписана дорожная карта. 

В 2023 году начнется этап подготовки проектно-сметной документации. Объект будет построен до конца 2024 года.

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