Объект обработки мусора за 1,5 млрд рублей запустили в ХМАО

Он будет обрабатывать 100 тысяч тонн отходов каждый год

Современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 100 тысяч тонн в год ввели в эксплуатацию в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Его стоимость составила около 1,5 млрд рублей. Проект реализовывается в рамках концессионного соглашения, сообщили в Российском экологическом операторе.

«В Ханты-Мансийском автономном округе в рамках реализации концессионного соглашения в промышленную эксплуатацию введен комплексный межмуниципальный объект обращения с ТКО. Он будет принимать для обработки и размещения твердые коммунальные отходы городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района. В год объект сможет обрабатывать 100 тысяч тонн отходов», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Объект создавался в период с июля 2019 года по июнь 2022 года. Общая стоимость строительства составила порядка 1,5 млрд рублей, в том числе с участием регионального бюджета. Средства автономного округа составили 224,4 млн рублей.

«Ввод в эксплуатацию современного комплекса позволяет достичь Ханты-Мансийскому автономному округу плановых значений результата регионального проекта по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке (сортировке) и размещению ТКО в 2022 году», — отметил заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.