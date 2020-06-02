Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасном ветре

Уровень погодной опасности обозначен там желтым цветом — «погода потенциально опасна».

Опасную погоду синоптики обозначают оранжевым цветом, очень опасную — красным, погоду, не представляющую опасности, — зеленым.

«Желтые» предупреждения выпущены еще для нескольких областей Центрального федерального округа. В Смоленской области 2 июня местами ожидается сильный дождь, порывистый ветер 12-17 метров в секунду.

В Брянской, Орловской, Курской области помимо этого местами прогнозируют град. Сильный ветер и грозы будут в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской областях. Грозы пройдут и в Белгородской области.

В конце мая ураган практически уничтожил деревню Константиновка в Кемеровской области. Из 31 дома в деревне ветер разрушил 18.