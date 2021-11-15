Жителей Челябинской области предупредили об изменениях погоды

Ухудшение погоды начнется в Челябинской области. В регион придут сильные метели. Кроме того, ожидается понижение температуры. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«16 и 17 ноября температура днем будет держаться в районе минус 6–11 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться ниже –20 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — заявили в челябинском гидрометцентре

При этом самые сильные метели пройдут ожидаются в ночь на 17 ноября. Кроме того в регион придет сильный ветер. Его скорость составит 15 метров в секунду.