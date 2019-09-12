«Оазисы» ромашек и маков появились в Арктике

Специалисты заметили, что «оазисы» полевых цветов появились в котловинах бывших озер. После таяния вечной мерзлоты они опустели, что привело к процессу эрозии на берегах. Ученые объяснили, что в котловинах бывших водоемов содержится большое количество минеральных веществ, которые питают растения.

«Как оказалось, „вспышка жизни“ в тундре произошла из-за термокарста — вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы», — объяснил руководитель проекта Сергей Лойко.

Теперь в тундре появились ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаки, осока, хвощ и ива. Появление нетипичной растительности в регионе доказывает, что потенциал арктической зоны сильно недооценили. По словам ученых, феномен «оазисов» свидетельствует о том, что здесь можно получить богатый урожай, который подойдет для корма животных. Не исключено, что вскоре в Арктике могут поселиться млекопитающие, которые раньше не обитали в этих краях, сообщил «Царьград».