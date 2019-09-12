  • «Оазисы» ромашек и маков появились в Арктике

    12 сентября 2019, 13:39

    Ольга Чеснокова

    Ромашки и маки выросли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа среди вечной мерзлоты. Нетипичное для региона явление обусловлено активным таянием льдов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ученых Томского государственного университета (ТГУ).

    Специалисты заметили, что «оазисы» полевых цветов появились в котловинах бывших озер. После таяния вечной мерзлоты они опустели, что привело к процессу эрозии на берегах. Ученые объяснили, что в котловинах бывших водоемов содержится большое количество минеральных веществ, которые питают растения.

    «Как оказалось, „вспышка жизни“ в тундре произошла из-за термокарста — вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы», — объяснил руководитель проекта Сергей Лойко.

    Теперь в тундре появились ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаки, осока, хвощ и ива. Появление нетипичной растительности в регионе доказывает, что потенциал арктической зоны сильно недооценили. По словам ученых, феномен «оазисов» свидетельствует о том, что здесь можно получить богатый урожай, который подойдет для корма животных. Не исключено, что вскоре в Арктике могут поселиться млекопитающие, которые раньше не обитали в этих краях, сообщил «Царьград».