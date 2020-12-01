Московских водителей предупредили о снегопаде 1 декабря

Первая зимняя ночь в Москве станет серьезным испытанием для столичных водителей — Дептранс города призвал быть внимательнее потому, что дороги покроет гололедица, а видимость ухудшится из-за мокрого снега.

Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Департамента транспорта Москвы, на московских автомагистралях будет опасно: заносы, ветер и ограниченная видимость, местами — гололедица.

«Синоптики обещают, что 1 декабря в Москве в ночное время и до обеда пройдет мокрый снег. Просим водителей быть осторожнее за рулем, а пешеходам — при переходе дороги», — добавили в Департаменте транспорта города.

С ночи и до 15:00 1 декабря в столице и близлежащих районах Подмосковья ожидаются снег, гололедица и ветер до 10 метров в секунду.