Жителей Подмосковья предупредили о сильной грозе и ветре

В ведомстве отметили, что прогноз действует в ближайший час сохранением до полуночи.

Жителям напомнили правила поведения во время непогоды. Во время порывистого ветра лучше убрать вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж или припарковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам на улице стоит обходить шаткие строения, избегать домов с неустойчивой кровлей, деревьев, трубопроводов, линий электропередач. Во время сильного ветра лучше не подниматься на мосты и эстакады.

Во время грозы лучше закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы и отойти подальше от проводов и антенн. Если гроза застала на улице, то не стоит прятаться от дождя под отдельно стоящие деревья. В случае, когда укрытия нет лучше лечь на землю или спрятаться в сухой траншее.

Во время грозы не стоит купаться в водоемах, находиться на возвышенности, бегать и ездить на велосипеде. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

В случае экстренных происшествий лучше связаться с Главным управлением МЧС по Московской области по телефону: +7 (498)-505−41−70. Также работают номера службы спасения 01, с мобильного — 101.