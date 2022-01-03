Жителей московского региона предупредили о резком потеплении

В московском регионе в ближайшие дни будет резкое потепление. Об этом в беседе с RT сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас взрывное потепление от ночных -11…-13 градусов до 0 градусов днем», — заявил Шувалов.

По словам синоптика, с 5 января жители региона почувствуют на себе все «прелести» зимнего потепления в виде метелей, гололеда и мокрого снега. Днем позже немного похолодает, однако на какое-то время теплая погода еще задержится.

При этом 7 и 8 января стоит ожидать похолодания до -10… -15 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о ненастье с метелями на 5 января.