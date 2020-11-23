Москвичам рассказали о «погодной гипоксии» в ближайшие дни

Резкое падение атмосферного давления может вызвать серьезные проблемы с самочувствием жителей столицы. Причем изменения почувствуют не только метеозависимые москвичи, но и абсолютно здоровые люди.

Как сообщил сайт «Метеоновости», 24 ноября атмосферное давление в Москве опустится ниже нормального на 3-5 единиц. Температура будет в районе -1 +1 ночью и около 0 +2 днем. В некоторых районах Москвы будет мокрый снег и морось.

Из-за этого жители города могут испытывать приступы стенокардии, мигрени, скачки артериального давления.

«В среду, 25 ноября, фон температуры в Москве существенно не изменится, атмосферное давлении начнет расти, Москва и ее окрестности окажутся в слабо выраженном промежуточном барическом гребне, появится надежда на прояснения», — добавили синоптики.

Эти погодные «качели» и повышенная влажность увеличивают риск распространения респираторных заболеваний. Поэтому москвичей призвали быть бдительными, теплее одеваться и избегать мест массового скопления людей.